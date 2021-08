Unfall in Neckartailfingen

1 Der Unfallverursacher wurde zum Glück nur leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Bei einem Verkehrsunfall bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) entstand am Dienstagvormittag laut Schätzungen der Polizei ein Schaden von über 70.000 Euro.

Neckartailfingen - Am Dienstagvormittag hat es in einer Ausfahrt der B312 gekracht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 33-jährige Unfallverursacher gegen zehn Uhr mit seinem 5er BMW aus Stuttgart kommend an der Ausfahrt Schlaitdorf ab.

Am Ende der Ausfahrt überholte er den Pkw einer Frau und krachte dabei frontal gegen die linke Seite eines Lkw der Marke MAN eines 55-Jährigen. Der LKW-Fahrer hatte dieselbe Ausfahrt benutzt und war gerade im Begriff von der Ausfahrt nach links auf die K1256 abzubiegen.

Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Wagen des Unfallverursachers ein Schaden von etwa 70.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Den Schaden am LKW schätzt die Polizei zusätzlich auf mehrere Tausend Euro.