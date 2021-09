1 Die verletzte Frau wurde in der Klinik stationär aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine 62-Jährige ist am Dienstagmittag in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) mit dem Vorderrad ihres Pedelecs gegen den Randstein gekommen und gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie mit einer schweren Verletzung in eine Klinik.

Neckartailfingen - Eine schwere Verletzung hat sich eine Pedelec-Fahrerin am Dienstagmittag bei einem Sturz zugezogen, teilt die Polizei mit. Die 62-Jährige war um kurz nach 13 Uhr in einer dreiköpfigen Gruppe auf dem Radweg vom Beutwangsee herkommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Auf Höhe der Reithalle kam sie in einer rechtwinklig verlaufenden Linkskurve mit dem Vorderrad an den Randstein. Im Anschluss fiel sie zu Boden und verletzte sich schwer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.