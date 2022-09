Motorradfahrer fährt in Auto

Unfall in Neckartailfingen

Auf der B312 hat es am Freitagnachmittag einen Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer gegeben. Beide wurden leicht verletzt.















Am Freitagnachmittag hat es auf der B312 einen Unfall gegeben. Gegen 16 Uhr fuhr eine 21-Jährige auf der B312 in Fahrtrichtung Stuttgart, während zeitgleich ein 49 -jähriger Motorradfahrer von der K1256 auf die B312 in dieselbe Fahrtrichtung einfahren wollte.



Die Polizei berichtet, dass er hierbei das Auto der 21-Jährigen übersah, in die rechte Fahrzeugseite prallte und schließlich vom Motorrad fiel. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.