Eine Autofahrerin ist Montagfrüh in Neckartailfingen mit ihrem Fahrzeug gegen einen Ampelmast gefahren und flüchtete zunächst. Sie kehrte später an den Unfallort zurück – und musste den Führerschein abgeben.















Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen in Neckartailfingen ereignet hat.

Zeugen teilten gegen 5.15 Uhr über den Notruf mit, dass eine Frau mit ihrem VW Golf an der Kreuzung Tübinger Straße/Reutlinger Straße gegen einen Ampelmast geprallt und anschließend davongefahren sei. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Auto mit entsprechenden Beschädigungen wenige Meter entfernt von der Unfallstelle parkend entdeckt. Kurz darauf kehrte eine 34-jährige Frau, auf die die von den Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf, an den Unfallort zurück und gab sich als Fahrerin des Golfs zu erkennen.

Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb bei ihr eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Führerschein musste die 34-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen.