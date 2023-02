1 Offenbar stand die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss (Symbolfoto). Foto: imago images/Julian Buchner

In der Nacht auf Donnerstag verliert eine 42-Jährige beim Abbiegen in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) die Kontrolle über ihren Wagen und prallt gegen den Mast einer Ampel.















In der Nacht von Mittwoch auch Donnerstag prallte in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) eine 42-Jährige mit ihrem Wagen gegen eine Ampel. Die Frau war laut Polizeiangaben gegen 0.40 Uhr von Neckartenzlingen kommend auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. In Neckartailfingen wollte sie an der Kreuzung mit der Tübinger Straße nach links abbiegen, kam dabei jedoch von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampel. Durch den Aufprall wurde der Airbag im Wagen der Frau ausgelöst, die 42-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau mit einem vorläufigen Test einen Alkoholwert von 0,5 Promille fest. Sie musste sich einer Blutprobe unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf 11 000 Euro. Weil Betriebsmittel ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr an und reinigte die Straße.