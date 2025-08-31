1 Laut Polizei ist ein 59-Jähriger am Samstag vermutlich bei Rot auf eine Kreuzung gefahren und hat so einen Unfall verursacht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein 59-Jähriger ist vermutlich bei Rot mit seinem Auto auf eine Kreuzung in Neckartailfingen gefahren und dort mit dem Wagen einer 80-Jährigen kollidiert.











Eine Schwerverletzte und 20 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der B 297 in Neckartailfingen ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 59-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto die B 297 von Neckartenzlingen in Richtung Neckarhausen. An der Kreuzung zur Tübinger Straße fuhr der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Rot auf die Kreuzung. Dort stieß der Wagen des 59-Jährigen mit dem Auto einer 80-jährigen Fahrerin zusammen, die auf der B 312 aus Richtung Metzingen kam und nach rechts in Richtung Neckarhausen weiterfahren wollte.

Frau wird nach Unfall in Neckartailfingen in Klinik eingeliefert

Durch den Zusammenstoß wurde die Autofahrerin schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Nach Angaben der Polizei waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Neckartailfingen mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften ebenfalls vor Ort.