1 Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Foto: dpa/Stefan Puchner

In einer Linkskurve geriet eine 76-Jährige am Mittwochnachmittag in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.















Link kopiert

Eine 76-jährige Autofahrerin ist laut Polizeiangaben Mittwochnachmittag in Neckartailfingen auf der Kreisstraße 1229 in den Gegenverkehr geraten. Eine Leichtverletzte und ein von der Polizei geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 19 000 Euro sind die Folgen des Verkehrsunfalls. Eine 76-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr mit ihrem Auto die K1229 in Richtung Raidwangen. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden PKW eines 47-Jährigen zusammen. Die 76-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Wagen mussten abgeschleppt werden.