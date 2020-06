Unfall in Musberg

1 Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt ( Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Martin Gerten

Beim Abbiegen auf ein Grundstück hat ein Autofahrer in Musberg einen Radler übersehen, der dann beim Sturz leichte Verletzungen erlitten hat.

Leinfelden-Echterdingen - Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Musberg erlitten, als ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hat. Ein 57-Jähriger war um 17 Uhr mit seinem VW Multivan die Böblinger Straße in Richtung Häfner Steige unterwegs, als er beim Linksabbiegeneinen entgegenkommenden, bergab fahrenden, 41 Jahre alten Rennradfahrer übersah.

Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern, wie die Polizei berichtet. Im Anschluss stürzte der Radler zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.