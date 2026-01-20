Unfall in Musberg: 22.000 Euro Schaden und verletzte Person bei Unfall

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

In Musberg (Kreis Esslingen) ist am Montag ein 35-Jähriger mit seinem Audi auf den VW eines 29-Jährigen aufgefahren. Dabei entstand beträchtlicher Schaden.











﻿ Bei einem Autounfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montagnachmittag ein 29-Jähriger verletzt worden. Ein Audi-Fahrer war auf seinen VW Caddy aufgefahren, berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge fuhr ein 35-Jähriger gegen 16.30 Uhr in seinem Audi auf der Karlstraße im Stadtteil Musberg in Richtung Oberaichen. Dabei erkannte er zu spät, dass der 29-Jährige mit seinem VW Caddy wegen des Verkehrs angehalten hatte. Der Audi prallte ins Heck des Caddy und der 29-Jährige wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss in eine Klinik.

Beide beteiligten Autos mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 22.000 Euro.