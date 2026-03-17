Unfall in Murr: Jugendliche nehmen Autofahrer die Vorfahrt – 14-Jährige verletzt zurückgelassen

1 Die Jugendlichen waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs (Symbolbild). Foto: /Jochen Tack

Zwei 14-Jährige fahren verbotenerweise gemeinsam auf einem E-Scooter durch Murr und nehmen einem Autofahrer die Vorfahrt. Der fährt wiederum nach dem Zusammenstoß einfach davon.











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Zwei 14-Jährige sind am Montagabend bei einem Unfall in Murr verletzt worden. Der Autofahrer, dem die Jugendlichen auf einem E-Scooter die Vorfahrt genommen hatten, fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

Jugendliche stürzen vom E-Scooter

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden 14-Jährigen gegen 20 Uhr verbotenerweise gemeinsam auf einem E-Scooter im Dorfweg unterwegs. Als die beiden die Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße überquerten, bemerkte der Jugendliche am Lenker vermutlich zu spät, dass sich ein Autofahrer von rechts näherte, und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Jugendlichen zu Boden stürzten.

Beide 14-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt, einer der Jugendlichen sogar schwer. Der Unbekannte, der einen mittelgroßen blauen Wagen gefahren haben soll, setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/68690 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.