Unfall in Ludwigsburg: Autofahrerin missachtet rote Ampel – drei Verletzte nach Kollision

Drei Verletzte und ein hoher Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend in Ludwigsburg ereignet hat.











Aufgrund einer missachteten roten Ampel ist es am Freitagabend in Ludwigsburg zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 20-Jährige gegen 21.30 Uhr mit ihrem Smart in der Hoferstraße in Ludwigsburg unterwegs. Sie und ihre 21-jährige Beifahrerin wollten an der Kreuzung nach der Bahnunterführung geradeaus in die Schillerstraße fahren und missachteten hierbei eine rote Ampel.

Fahrzeuge stoßen zusammen – drei Verletzte

Zur selben Zeit fuhr ein 60-jähriger Taxi-Fahrer von der Bahnhofstraße kommend bei Grün zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Aufprall wurden alle drei Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa 22.500 Euro aus.