1 Die Achtjährige musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik eingeliefert werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Frickenhausen - Ein Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Linsenhofen (Kreis Esslingen) ein Kind angefahren. Das achtjährige Mädchen wurde dabei laut Polizei schwer verletzt.

Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 84-Jähriger mit einem Mercedes kurz vor 14 Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Neuffen unterwegs und missachtete an der Einmündung der Brückenstraße das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. In der Folge erfasste der Pkw die Achtjährige, die in diesem Moment auf der Fußgängerfurt bei Grün die Straße überqueren wollte. Das Kind musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik eingeliefert werden.