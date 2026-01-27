6 Ein Mercedes CLA und ein AMG-Mercedes sind am Montagabend am Engelbergtunnel in Leonberg kollidiert. Foto: KS-Images/Andreas Rometsch

Am Montagabend prallen zwei teure Mercedes über dem Portal des Engelbergtunnels zusammen. Die Glemseckstraße muss zeitweise voll gesperrt werden.











Schon wieder ein schwerer Unfall am Engelbergtunnel: Erst in der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Audi-Fahrer am Dreieck Leonberg eine Baustellen-Absperrung aus dem Weg geräumt – und ist dann auf der gesperrten Fahrbahn in eine Schutzplanke gecrasht.

Am Montag gegen 18 Uhr folgte direkt der nächste Zusammenprall. Dieses Mal kollidierten zwei Mercedes über dem Portal des Engelbergtunnels auf der Glemseckstraße.

Vermutlich, so die Polizei, weil einer der beiden Fahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten war, stießen ein Mercedes CLA und ein Mercedes AMG GLE 53 Coupe zusammen. Der Aufprall war so stark, dass bei dem AMG die hintere Achse aus der Verankerung gerissen wurde. Zudem verlor der Luxus-SUV bei dem Zusammenstoß sein linkes Hinterrad.

Unfall am Engelbergtunnel: Unklare Lage zu Verletzten und Schaden

Die Feuerwehr Leonberg sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzes war die Glemseckstraße bis nach 19 Uhr voll gesperrt.

Ob bei dem Unfall auch Personen verletzt wurden, ist nach jetzigem Informationsstand noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es bislang keine Informationen.