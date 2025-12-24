Unfall in Leonberg: Auto kommt wegen Schneeglätte von Fahrbahn ab und landet im Wald

4 Schneeglätte führte am Mittwochnachmittag zu einem Unfall in Leonberg-Warmbronn. Foto: SDMG

In Leonberg-Warmbronn kommt es an Heiligabend wegen Schneeglätte zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto rutscht von der Fahrbahn und landet im Wald.











Wegen Schneeglätte ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Leonberg-Warmbronn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. In einer Linkskurve kam die Fahrerin des Wagens aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam anschließend im Wald zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Ausmaß ihrer Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Laut Polizei kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.