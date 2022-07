Unfall in Lenningen

1 Ein vorläufiger Alkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von mehr als ein Promille. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag beim Abbiegen in Lenningen (Kreis Esslingen) ins Schleudern geraten und hat dadurch einen Unfall verursacht, bei dem vier Autos beschädigt wurden.















Link kopiert

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend in Lenningen einen Unfall verursacht, bei dem vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert. Nach den Angaben war der Unfallverursacher gegen 18.15 Uhr beim Abbiegen von der Schulstraße nach rechts in die Weilerstraße ins Schleudern geraten und mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Der geparkte Wagen wurde auf ein Fahrzeug aufgeschoben, welche wiederum auf einen anderes Auto geschoben wurde.

Blut abgenommen und Führerschein beschlagnahmt

Alle vier Autos wurden beschädigt und es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille, weshalb dem 24-Jährigen Blut abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde, teilte die Polizei mit.