Unfall in Lenningen: Frau rutscht mit Auto in Bachlauf – aufwendige Bergung

1 Der Pkw der Frau musste mit einem Kran aufwendig geborgen werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/Karsten Schmalz

In Lenningen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Mittwoch eine 76-Jährige mit ihrem Auto in einen Bachlauf gerutscht. Zuvor war sie offenbar über einen Fußgängerweg gefahren und hatte unter anderem einen Zaun beschädigt.











In der Nacht zum Mittwoch ist in Lenningen (Kreis Esslingen) eine 76-Jährige mit ihrem Auto in einen Bachlauf gerutscht. Wie die Polizei berichtet wurde die Frau im Anschluss vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Die Frau war kurz vor 1 Uhr mit ihrem BMW auf einen Fußweg in der Verlängerung der Lauterstraße in Richtung Max-Leuze-Straße gefahren. Dabei beschädigte sie einen Zaun und einen Abschnitt der Böschung, bevor sie an einer Engstelle mit dem Heck ihres Wagens in ein ausgetrocknetes Bachbett rutschte. Sie blieb dabei ersten Erkenntnissen nach unverletzt, wurde aber für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde vermutlich so stark beschädigt, dass wirtschaftlicher Totalschaden entstand, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Er musste mit einem Kran aufwendig geborgen werden.