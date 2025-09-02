Unfall in Lenningen: Fahranfängerin fährt mit Mercedes in Fluss

1 Die Feuerwehr errichtete auf dem Fluss eine Ölsperre. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Panama Pictures

In der Nacht zum Dienstag ist in Lenningen (Kreis Esslingen) eine 19-Jährige mit einem Mercedes in der etwa knöcheltiefen Lauter gelandet. Ein Mitfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.











﻿ Eine 19 Jahre alte Fahranfängerin ist am frühen Dienstagmorgen in Lenningen (Kreis Esslingen) mit ihrem Auto in einen flachen Fluss gefahren. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei zwei Personen leicht verletzt.

Die 19-Jährige fuhr gegen 2 Uhr auf der Hofstraße und wollte dann nach links in die Marktstraße abbiegen. Weil dabei ihre Scheiben beschlagen waren, bemerkte sie zu spät, dass am rechten Straßenrand ein Auto geparkt war. Sie wich nach links aus, übersteuerte dabei jedoch und verlor die Kontrolle über ihren Mercedes.

Sie fuhr in die Lauter, die links parallel zur Straße verläuft und blieb dort mit ihrem Auto liegen. Alle vier Insassen konnten den Mercedes in dem etwa knöcheltiefen Fluss selbstständig verlassen. Die Fahrerin und ein 20-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Feuerwehr rückt ebenfalls auf – Mercedes geborgen

Während die 19-Jährige vor Ort behandelt wurde, wurde der 20-Jährige zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht. An dem Auto war nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Der Mercedes wurde mit einem Kran aus dem Bett gehoben. Die Feuerwehr war ebenfalls mit 16 Einsatzkräften angerückt und errichtete eine Ölsperre auf dem Fluss. Bisherigen Erkenntnissen nach waren aber keine Flüssigkeiten ins Wasser gelangt.