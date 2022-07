1 Die 88-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 88 Jahre alte Frau musste am Donnerstagnachmittag in Lenningen (Kreis Esslingen) offenbar wegen einer medizinischen Ursache abbremsen. Die Autofahrerin hinter ihr bemerkte dies zu spät.















Bei einem Unfall in der Kirchheimer Straße in Lenningen ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden in Höhe von etwa 17 000 Euro entstanden.Eine 88-jährige Autofahrerin war gegen 14.15 Uhr auf der Kirchheimer Straße von Unterlenningen in Richtung Brucken unterwegs.

Ein Auto wurde abgeschleppt

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hat sie offenbar wegen einer medizinischer Ursache ihr Fahrzeug kurz vor einem Bahnübergang abgebremst. Dies erkannte ein 56-jährige Autofahrerin hinter ihr zu spät und fuhr auf. Die 88-Jährige kam zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.