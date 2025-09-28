Unfall in Lenningen: 14-Jähriger von Auto erfasst

Ein Fahrer hat den plötzlich auf die Fahrbahn rennenden Jugendlichen zu spät bemerkt. Dieser wurde leicht verletzt.
Wegen einer Unachtsamkeit im Straßenverkehr kam es am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Straße Im Gänsäcker in Lenningen zu einem Einsatz für Polizei und Rettungskräfte. Der 54-jährige Fahrer eines Personenwagens befuhr die Straße Im Gänsäcker in Richtung eines Supermarkts, als plötzlich hinter einem vorschriftsmäßig am linken Fahrbahnrand geparkten Lkw ein 14-jähriger Fußgänger auf die Straße rannte. Der Jugendliche wurde von dem Pkw im Vorbeifahren erfasst und leicht verletzt, weshalb er mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik verbracht wurde. Am Pkw wurde durch die Kollision die Windschutzscheibe beschädigt.