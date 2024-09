Unfall in Leinfelden: Radler touchiert und schwer verletzt – Polizei fahndet nach Lastwagenfahrer

Unfall in Leinfelden

1 Der Mann stürzte von seinem Fahrrad, Polizei oder Rettungsdienst wurden aber nicht alarmiert. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Bereits Ende August soll ein noch unbekannter Lkw-Fahrer in Leinfelden (Kreis Esslingen) einen Radfahrer touchiert haben. Nun wurde der Vorfall bei der Polizei bekannt, die Zeugen bittet, telefonisch Hinweise zu liefern.











Link kopiert

Die Polizei bittet nach einem Unfall in Leinfelden (Kreis Esslingen), der bereits zwei Wochen zurückliegt, um Zeugenhinweise. Ein Lastwagen soll am 21. August einen Radfahrer touchiert haben, wodurch dieser stürzte.

Nach dem Unfall, der gegen 14 Uhr in der Musberger Straße passierte, fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer davon, ohne sich um den leicht verletzte 67-jährigen Radfahrer zu kümmern. Mehrere Zeugen kamen dem Mann zu Hilfe, Rettungsdienst und Polizei wurden aber nicht alarmiert.

Erst später begab sich der Radfahrer selbst in ärztliche Behandlung und daraufhin in eine Klinik. Dort wurden schwere Verletzungen diagnostiziert, die eine stationäre Behandlung nötig machten. Am 3. September erstatte er Anzeige, nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu dem Unfall. Insbesondere die noch unbekannten Personen, die dem Gestürzten halfen werden gebeten sich unter Telefon 07 11 / 709 13 zu melden.