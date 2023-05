1 Die 49-jährige Fahrradfahrerin musste an der Unfallstelle versorgt werden und wurde danach in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: imago/Ralph Peters

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Montagnachmittag eine Autofahrerin einer E-Bike-Fahrerin die Vorfahrt genommen und sie offenbar auch mit dem Auto berührt. Die Pedelecfahrerin geriet dann in den Gegenverkehr und fuhr frontal gegen einen Lastwagen.















Das Nichtbeachten der Vorfahrt durch eine Autofahrerin ist der Grund für einen Unfall am Montagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen, bei dem eine Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Gegen 14.30 Uhr wollte eine 83-jährige Autofahrerin aus dem Elsterweg nach rechts in die Hohenheimer Straße abbiegen. Dabei nahm sie einer Pedelecfahrerin die Vorfahrt. Fahrrad und Auto könnten sich laut Polizei auch berührt haben. Durch den Vorfall geriet die 49-Jährige auf dem Pedelec in Richtung Schulstraße ins Schlingern und fuhr auf die Gegenspur. Dort stieß sie frontal mit einem Lastwagen zusammen, dessen 57 Jahre alter Fahrer nicht mehr reagieren konnte. Die Frau stürzte zu Boden und musste noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden. Danach wurde sie in eine Klinik gebracht. Den Schaden an Lastwagen und Fahrrad schätzt die Polizei auf insgesamt 2500 Euro, am Auto der 83-Jährigen war kein Schaden erkennbar.