1 Mit reichlich Alkohol im Blut verursacht der 20-jährige Golffahrer einen Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Ein 20-Jähriger kommt stark alkoholisiert von der Fahrbahn ab – er beschädigt dabei einen Zaun und ein Verkehrsschild. Seine Pappe ist der junge Mann erst mal los.















Link kopiert

Ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golfs hat am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstanden ist.

Der junge Mann fuhr gegen 3.25 Uhr die Plieninger Straße in Richtung Hauptstraße und geriet in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links gegen einen Metallgartenzaun und ein Verkehrszeichen. Die Fahrt neben der Fahrbahn endete schließlich an einem Baum, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Da der Fahrer erheblich alkoholisiert war, wurde nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Der VW Golf wurde abgeschleppt.