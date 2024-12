Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Taxifahrt endet für Fahrgast im Krankenhaus

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

Ein Taxifahrer weicht am frühen Freitagmorgen zwischen Leinfelden-Echterdingen und Steinenbronn (Kreis Esslingen) einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und landet im Straßengraben. Der Unfallverursacher fährt einfach weiter.











Für einen 30-jährigen Fahrgast endete die Taxifahrt am frühen Freitagmorgen im Krankenhaus. Das Fahrzeug war auf der Landesstraße zwischen Leinfelden-Echterdingen und Steinenbronn (Kreis Esslingen) verunglückt, wie die Polizei berichtet. Der Autofahrer, das mutmaßlich den Unfall verursacht hat, setzte laut der Mitteilung seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der 36 Jahre alte Taxifahrer war gegen 2.45 Uhr mit einem Mercedes, in dem sich ein Fahrgast befand, in Richtung Steinenbronn unterwegs. Den Angaben zufolge kam ihm in einer Rechtskurve ein anderes Auto teilweise auf seiner Straßenseite entgegen. Der Taxifahrer wich dem Fahrzeug deshalb nach rechts aus und bremste ab. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Straßengraben, teilt die Polizei mit.

Sachschaden von 50 000 Euro entstanden

Der 30 Jahre alte Fahrgast erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer lehnte eine ärztliche Untersuchung ab, berichtet die Polizei. Auch die Feuerwehr war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.

Der Mercedes, an dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro entstandenen war, wurde am Morgen von einem Abschleppdienst geborgen. Hierzu musste die Landesstraße ab etwa 9.30 Uhr für rund zehn Minuten gesperrt werden.