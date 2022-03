1 Der Siebenjährige war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammenstieß. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Montagnachmittag ist ein Siebenjähriger durch einen Unfall in Leinfelden-Echterdiengen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden.















Leinfelden-Echterdingen - Schwere Verletzungen hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Echterdingen zugezogen. Der Siebenjährige fuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Mountainbike den abschüssigen Grabenweg hinunter und bog nach links in die Autenbrunnstraße ab. Hierbei stieß der Radler gegen die Vorderseite des Mitsubishi eines 60 Jahre alten Mannes. Dieser war mit seinem Wagen auf der Autenbrunnstraße, von der Fleinsbachstraße kommend, unterwegs und musste kurz vor der Einmündung mit dem Grabenweg an zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Durch den Zusammenprall kam der Junge zu Fall und stürzte in einen angrenzenden Acker. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt laut Polizei rund 2500 Euro.