Workshop in Kirchheim In sechs Stunden zur Geschäftsidee

Die Elftklässler der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim haben als Pilotklasse an dem Programm „Start-up BW Young Talents“ teilgenommen und in einem Workshop eigene Start-up-Ideen entwickelt. Erstaunt hat sie, was in sechs Stunden alles möglich ist.