Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Riskantes Überholmanöver – Frau schleudert über Straße und landet im Graben

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. Die Frau blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Fotostand / Gelhot

In Stetten (Kreis Esslingen) hat am Donnerstag eine 56-Jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren, als sie kurz nach dem Ortseingang einen anderen Wagen überholen wollte. Ihre linken Räder gerieten in den Grünstreifen und sie schleuderte über die Straße.











Eine 56-jährige Frau hat am Donnerstagvormittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) beim Überholen die Kontrolle über ihren VW Polo verloren. Sie war laut Polizei kurz vor 11 Uhr auf der Stettener Hauptstraße von Echterdingen in Richtung Ortsmitte Stetten unterwegs, als sie kurz nach dem Ortseingang zum Überholen ansetzte.

Dabei gerieten die linken Räder ihres Wagens auf den Grünstreifen. Sie konnte das Auto nicht mehr stabilisieren, prallte frontal gegen einen Mast und schleuderte anschließend einen Abhang hinunter.

Der Rettungsdienst untersuchte die Fahrerin vor Ort, sie blieb aber offenbar unverletzt. Am Polo entstand wohl wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 6.000 Euro.