Auf der Überleitung von der B27 auf die A8 gab es einen Unfall (Symbolfoto).

Bei der Überleitung von der B 27 zur A 8 hat sich der Wagen eines 22-Jährigen nach dessen riskantem Überholmanöver überschlagen. Der junge Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.















Leinfelden-Echterdingen - In Leinfelden-Echterdingen kam es am Montagmittag um kurz vor zwölf Uhr nach einem unerlaubten Überholmanöver zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, befuhr ein 22 Jahre alter Mann die B 27 aus Richtung Reutlingen kommend. In einer Linkskurve auf der Höhe von Echterdingen wechselte er auf die Überleitung zur A 8 in Richtung Karlsruhe. Dabei überholte er aktuellen Erkenntnissen zufolge unerlaubterweise rechts einen auf der linken Fahrspur fahrenden Wagen. Dabei soll er zudem mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit gefahren sein, weshalb bei dem Manöver das Heck seines Autos ausbrach. So schleuderte der 22-Jährige über den linken Fahrstreifen und überschlug sich schließlich neben der Fahrbahn. Dadurch wurde der Wagen erneut auf die Fahrbahn geworfen und überschlug sich dort erneut. Schließlich blieb der Wagen in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehen. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Wagen entstand ein Schaden von schätzungsweise 6000 Euro. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten, bei denen unter anderem die Feuerwehr mit 18 Kräften im Einsatz war, musste eine Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt bleiben. Dennoch kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.