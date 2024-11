Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Radfahrer kollidiert mit Fahrzeugtür – leicht verletzt

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz laut Polizei leichte Verletzungen zu. (Symbolbild) Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado

Am Montagmittag ist in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein Radfahrer gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die Details.











Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge hat am Montagmittag ein Radfahrer in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) leichte Verletzungen in der Benzstraße erlitten.

Ein 45-jährige Fahrer eines Ford Transit parkte nach Angaben der Polizei gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrzeug ordnungsgemäß auf einem Firmenparkplatz. Beim Öffnen der Tür übersah er nach eigenen Angaben den von hinten kommenden, 42-jährigen Pedelec-Fahrer, der verbotswidrig den parallel zum Parkplatz verlaufenden Gehweg in Richtung Maybachstraße befuhr. Daraufhin fuhr der Radfahrer gegen die Fahrzeugtür.

Der Pedelec-Fahrer verlor den Halt und stürzte. Dabei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Während der Ford wohl nicht beschädigt wurde, wird der Schaden am Pedelec auf circa 50 Euro geschätzt.