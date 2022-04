1 Die Pedelec-Fahrerin befand sich bereits im Kreisverkehr, als sie mit dem Auto der 61-Jährigen zusammenstieß. (Symbolbild) Foto: dpa//Patrick Seeger

Beim Zusammenstoß mit einem Auto in einem Kreisverkehr in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist eine Pedelec-Fahrerin am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.















Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstagnachmittag erlitten, als sie von einer Autofahrerin in einem Kreisverkehr in Leinfelden angefahren wurde. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Auto gegen 16.55 Uhr von Musberg herkommend in den Kreisel ein und stieß mit einer 28-Jährigen Radlerin zusammen. Die Pedelec-Fahrerin war zuvor bereits von der Stuttgarter Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren.

4.000 Euro Schaden

Durch den Zusammenstoß fiel die Radlerin zu Boden und musste anschließend zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 4.000 Euro.