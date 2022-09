1 Die Polizei sucht noch nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Freitagnachmittag hat es in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.















Am Freitag hat es um 16.55 Uhr in der Echterdinger Hauptstraße einen Unfall gegeben, bei welchem ein Auto und ein Motorrad beteiligt waren. Eine 25-jährige Fahrerin des Autos fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Stetten, direkt hinter ihr der 25-jährige Motorradfahrer. Die Polizei berichtet, dass es in der Einmündung zur Zwinkenstraße, beim Abbiegen der Autofahrerin zum Zusammenstoß mit dem Motorrad gekommen ist. Die Ursachen sind noch unbekannt.



Hierbei erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4.000 Euro. Da der Unfallhergang noch unklar ist, sucht das Polizeirevier Filderstadt Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 melden können.