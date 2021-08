Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Aufgrund des Unfalls musste die viel befahrene Durchgangsstraße einseitig gesperrt werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Bei einem Unfall in Echterdingen (Kreis Esslingen) zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 60-Jährige war am Donnerstagnachmittag auf die Fahrbahn gekracht.

Leinfelden-Echterdingen - Schwere Verletzungen hat sich der Lenker eines Leichtkraftrads beim Sturz auf die Fahrbahn am Donnerstagnachmittag zugezogen. Der 60-Jährige war laut Polizei gegen 15.45 Uhr auf der Hauptstraße in Echterdingen (Kreis Esslingen) unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Obergasse rutschte ihm der Reifen auf dem nassen Kopfsteinpflaster weg und der Mann stürzte zu Boden.

Zur Versorgung des Schwerverletzten musste die Hauptstraße einseitig gesperrt werden, sodass es auf der viel befahrenen Durchgangsstraße zu Verkehrsbehinderungen kam. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden.