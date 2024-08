Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Motorradfahrer bremst, stürzt und verletzt sich schwer

1 Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Biker vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein 62-jähriger Motorradfahrer stürzt am Dienstag auf der B 27 in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) und verletzt sich schwer. Der Rettungsdienst bringt ihn in ein Krankenhaus.











Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer, der am Dienstagvormittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) mit seiner Maschine gestürzt ist, zugezogen. Weshalb genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Biker rutscht mit Maschine in Grünstreifen

Nach den Angaben der Beamten war der 62-Jährige gegen 9.50 Uhr auf der B 27 in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte diese an der Abfahrt in Richtung Filderstadt-Stetten verlassen. Auf dem Verzögerungsstreifen habe er aus noch ungeklärter Ursache und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer plötzlich so stark abgebremst, dass das Hinterrad der Maschine blockierte. Der Biker stürzte und sein Motorrad rutschte in den Grünstreifen.

Dabei wurde der Motorradfahrer laut Polizei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.