Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Heftiger Auffahrunfall auf Landesstraße – 35.000 Euro Schaden

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt werden. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG

Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Echterdingen und Bernhausen wurde am Dienstag ein Mann bei einem Unfall verletzt, eine 27-Jährige musste zudem wegen eines Schocks im Krankenhaus behandelt werden.











Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Echterdingen und Bernhausen hat am Dienstag eine 27-Jährige einen Schock erlitten. Sie muste nach Angaben der Polizei in einer Klinik behandelt werden, nachdem ein 62-Jähriger auf ihr Auto aufgefahren war.

Die Frau fuhr gegen 17.50 Uhr in Richtung Filderstadt und bremste ihren Jeep, um entgegenkommenden Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht Platz zu machen. Der hinter ihr fahrende 62-Jährige bemerkte das offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW heftig auf ihren Jeep auf. Er wurde leicht verletzt und wollte sich selbstständig in Behandlung begeben, falls nötig. Die Frau hatte einen Schock erlitten und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.