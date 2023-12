Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Fußgänger muss nach Kollision notärztlich behandelt werden

1 Ein Notarzt musste den Mann noch an der Unfallstelle versorgen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Unfall am Mittwochabend wurde in Echterdingen (Kreis Esslingen) ein 39-Jähriger verletzt.











Bei einem Unfall in Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwochabend ein 49-Jähriger verletzt. Laut Polizei wurde er von einem Auto erfasst, als er über eine Straße gehen wollte.

Dabei erlitt er Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes. Der Unfall passierte gegen 17.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 28 in der Goldäckerstraße. Der 28-jährige Autofahrer fuhr in Richtung Tübinger Straße, als der Fußgänger von einem Feldweg kommen die Straße überqueren wollte. Er musste an der Unfallstelle von einem Notarzt behandelt werden und kam dann in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.