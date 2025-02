Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Fünf Personen nach Auffahrunfall verletzt

1 In Leinfelden-Echterdingen kommt es am Sonntag zu einem Auffahrunfall. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Fotostand/Gelhot

Ein Autofahrer muss am Sonntagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen wegen einer roten Ampel anhalten. Eine 38-jähriger Fahrerin hinter ihm merkt das jedoch offenbar nicht und kracht in sein Heck.











Bei einem Unfall auf der Echterdinger Straße in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) am Sonntagnachmittag sind laut Polizei mehrere Personen verletzt worden. An einem Wagen entstand ein Totalschaden.

Wie die Polizei mitteilte, musste ein 17-Jähriger mit seinem Mercedes um kurz vor 15.30 Uhr an einer roten Ampel anhalten. Dies bemerkte eine 38-Jährige, die hinter ihm unterwegs war, offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto des jungen Fahrers auf.

Durch den Aufprall erlitten sowohl die Unfallverursacherin und ihre beiden Mitfahrer also auch zwei der Insassen des Mercedes leichte Verletzungen. Am Auto der 38-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.