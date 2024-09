Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Frau kracht mit Auto durch Glasfassade und landet in einem Geschäft

Frau kracht mit Auto durch Glasfassade und landet in einem Geschäft

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Laut Polizei könnte ein plötzlicher medizinischer Notfall für den Unfall in Leinfelden-Echterdingen verantwortlich sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eigentlich will die Frau ihr Auto parken. Dann beschleunigt sie plötzlich stark und landet im Inneren eines Geschäfts. Die Polizei hat einen ersten Verdacht zur Ursache.











Eine 53-Jährige ist am Donnerstagvormittag mit ihrem Auto durch eine Glasfassade ins Innere eines Geschäfts in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gekracht. Laut Polizeibericht beabsichtigte die Frau gegen kurz nach 9 Uhr ihr Auto in der Gartenstraße zu parken.

Nach bisherigen Erkenntnisse könnte bei der Fahrerin ein plötzlicher medizinischer Notfall dazu geführt haben, dass sie ihr Auto unkontrolliert stark beschleunigte und infolgedessen zunächst über einen Bordstein und eine Hecke fuhr.

Auto kommt erst im Ladeninneren zum Stehen

Anschließend krachte sie in die Glasfassade und kam erst in den Räumlichkeiten des Geschäfts zum Stehen. Durch den Unfall erlitt die Frau Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und konnte laut Polizeibericht nur mit viel Aufwand aus dem Geschäft abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro.