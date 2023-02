1 In Echterdingen verursachte am Dienstag eine 83-Jährige einen Unfall, weil sie die Vorfahrt einer anderen Fahrerin missachtete. Foto: IMAGO///Gelhot

Bei einem Unfall in Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch die 83-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt. Weil ihr Auto unglücklich liegen geblieben war, musste die Feuerwehr sie bergen. Drei weitere Personen erlitten einen Schock.















Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag in Echterdingen (Kreis Esslingen) eine 83-Jährige aus ihrem Auto befreien, nachdem die Seniorin einen Unfall verursacht hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die Frau gegen 15.50 Uhr von der Maiergasse nach rechts auf die Hauptstraße abbiegen, übersah dabei jedoch eine Vorfahrtsberechtigte 43-Jährige, die in ihrem Wagen von links kam und in Richtung Bahnhof fuhr. Die Autos prallten zusammen, wodurch der Wagen der Seniorin gedreht wurde und gegen eine Hauswand krachte. Schließlich kam das Fahrzeug so unglücklich zum Stehen, dass die 83-Jährige nicht selbst aussteigen konnte, weil ein Verkehrszeichen im Weg war. Die Feuerwehr rückte mit 13 Kräften an und konnte die ältere Frau rasch befreien, bevor sie von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden konnte.

Die 43 Jahre alte Frau erlitt einen Schock, ebenso erging es ihren beiden Mitfahrerinnen. Sie wurden an der Unfallstelle versorgt. Der Wagen der Verursacherin musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden insgesamt auf 25 000 Euro.