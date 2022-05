1 Die alkoholisierte Frau musste ihren Führerschein abgeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Zwei Fahrzeuge hat eine Autofahrerin am Samstagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) angefahren. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von knapp 3 Promille.















Eine laut Polizei stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstagnachmittag in Leinfelden zwei geparkte Fahrzeuge angefahren. Die 69-jährige Fahrerin fuhr gegen 13.50 Uhr auf der Echterdinger Straße in Richtung Ortsmitte Leinfelden. Dabei streifte sie zwei am Straßenrand geparkten Autos.

Mit knapp 3 Promille unterwegs

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizei wohl, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Insgesamt rund 14.500 Euro Schaden

Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. An ihrem Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa etwa 8.000 Euro. Der Schaden an den beiden geparkten Autos beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 6.500 Euro.