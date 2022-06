1 Am Auto entstand nach den Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.















Link kopiert

Ein Radfahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an der Einmündung Stuttgarter Straße / Marktstraße leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29- Jähriger mit seinem Auto gegen acht Uhr auf der Stuttgarter Straße und wollte nach links in die Marktstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 56-Jährigen, der ihm mit seinem Mountainbike auf der Stuttgarter Straße entgegenkam. Am Auto entstand nach den Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.