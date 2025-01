Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Baggerschaufel kracht in Auto

Baggerschaufel kracht in Auto

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

Für die Polizei „nicht alltäglich“ stellte sich nach eigenen Angaben ein Unfall dar, zu dem sie nach Leinfelden-Echterdingen gerufen wurde. Dort war eine Baggerschaufel in ein Auto gekracht.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte sich der Vorfall bereits am Donnerstag im Ortsteil Oberaichen ereignet. Ein 88-Jähriger war demnach kurz nach 9 Uhr mit seinem Auto auf der Paracelsusstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Hierbei habe der Mann eine mit Warnschildern gekennzeichnete Baustelle passiert. Als sich der Pkw auf deren Höhe befunden habe, habe ein 55-Jähriger mit der Schaufel eines Baggers auf die Fahrbahn geschwenkt, die mit der rechten Seite des Autos zusammengekracht sei. Der Bagger selbst habe zu diesem Zeitpunkt auf dem Baustellengelände gestanden.

Glücklicherweise seien der Autofahrer sowie seine 86 Jahre alte Beifahrerin ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben, berichtet die Polizei weiter. An dem Auto sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden von geschätzt 7000 Euro.