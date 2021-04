Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) falsch abgebogen und hat zudem die Vorfahrt eines anderen Pkw-Fahrers missachtet. Die beiden Autos kollidierten.

Leinfelden-Echterdingen - Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag an der Einmündung Hauptstraße / Ulmer Straße in Leinfelden-Echterdingen falsch abgebogen und hat zudem die Vorfahrt eines anderen Pkw-Fahrers missachtet. Den durch die Kollision entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

Der Heranwachsende war gegen 15.45 Uhr auf der Ulmer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung verkehrswidrig in die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte einbiegen. Dabei missachtete er zudem die Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda Superb. Dessen 39-jähriger Fahrer konnte laut Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig reagieren und die beiden Autos kollidierten. Verletzt wurde niemand.