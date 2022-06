1 In der Straßenbahn saßen rund 30 Fahrgäste. (Symbolbild) Foto: a/Stefan Puchner

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Sonntag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.















Weil ein Autofahrer offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, hat es am Sonntagnachmittag an einem Bahnübergang in Leinfelden-Echterdingen gekracht. Wie die Polizei mitteilte, war ein 34-Jähriger Autofahrer gegen 17.20 Uhr auf dem Meisenweg in Richtung Maybachstraße unterwegs. Offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet, übersah er dabei das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr über den unbeschrankten Bahnübergang.

Trotz Notbremsung kommt es zur Kollision

Die 29 Jahre alte Fahrerin der Linie U5, die gerade in Richtung Leinfelden fuhr, leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Einen Zusammenstoß mit dem Auto konnte sich jedoch nicht mehr verhindern. Sowohl der 34-Jährige als auch die Straßenbahnfahrerin und ihre rund 30 Fahrgäste wurden bei dem Unfall laut Polizei nicht verletzt.

Schienenverkehr gesperrt

Der Wagen wurde abgeschleppt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen gegen 19.40 Uhr musste der Schienenverkehr gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.