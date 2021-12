1 Der Unfall hat sich am Montagabend an einer Kreuzung im Bereich der Max-Lang-Straße im Stadtteil Leinfelden ereignet. Foto: SDMG/ / Kohls

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montagabend eine Autofahrerin trotz roter Ampel über einen Bahnübergang gefahren und mit einer heranfahrenden Stadtbahn zusammengestoßen.















Link kopiert

Leinfelden-Echteringen - Am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, befuhr in Leinfelden eine 28-jährige Autofahrerin den Meisenweg in Richtung Stuttgarter Straße. Am unbeschrankten Bahnübergang an der Kreuzung der Max-Lang-Straße missachtete sie den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zufolge das Rotlicht und fuhr auf die Gleise. Dabei stieß sie mit der Stadtbahn, die im selben Moment aus Fahrtrichtung Möhringen heranfuhr, zusammen. Das Auto wurde zwischen der Stadtbahn und dem Mast einer Ampel eingeklemmt.

Die Frau konnte ihr Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen. Das Auto, an dem ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro entstanden war, wurde anschließend abgeschleppt. An der noch fahrbereiten Stadtbahn entstand Schaden von etwa 3000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Ampelanlage ist, kann noch nicht benannt werden.

Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt, der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort.