Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Auto kracht gegen U6 – Stadtbahnverkehr zeitweise gestört

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Am Donnerstag kam es zu einem Stadtbahnunfall in Leinfelden-Echterdingen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Stadtbahnunfall in Leinfelden-Echterdingen hat am Donnerstagmittag für Störungen bei der Stadtbahnlinie U6 gesorgt. Was bekannt ist.











Link kopiert

Ein Stadtbahnunfall in der Stadionstraße in Leinfelden-Echterdingen hat am Donnerstagmittag für Behinderungen auf der Strecke der Linie U6 gesorgt.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war ein Autofahrer gegen 11.30 Uhr in der Stadionstraße unterwegs. An einem unbeschrankten Bahnübergang soll er mit einer Stadtbahn der Linie U6 zusammengestoßen sein.

Bei dem Unfall wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt, das Auto wurde total beschädigt. Ein Abschleppwagen entfernte das Auto von der Unfallstelle. Unfallursächlich könnte laut Polizei ein Rotlichtverstoß des Autofahrers gewesen sein.

Störungen im Stadtbahnverkehr

Kurz vor 14 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet, sodass der Stadtbahnverkehr wieder aufgenommen werden konnte.

Wie stark die Stadtbahnen zuletzt verspätet waren, zeigt unser automatisch aktualisiertes Diagramm auf Basis von Echtzeitdaten. Die Linien stellen den Anteil aller fahrenden Bahnen dar, die mindestens drei oder sechs Minuten zu spät unterwegs waren - je höher der Wert, desto mehr unpünktliche Bahnen:

Laut VVS kann es nach dem Unfall noch vorübergehende zu Fahrplanabweichungen kommen.