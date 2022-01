Abriss und Neubau Landratsamt Esslingen Die Umzugskisten sind gepackt

Die Tage des alten Landratsgebäudes in den Pulverwiesen sind gezählt, an seiner Stelle entsteht bis 2026 ein Neubau. Viele Dienststellen werden übergangsweise in der Esslinger City untergebracht, andere beziehen die neue Außenstelle in Plochingen.