Unfall in Leinfelden-Echterdingen: 88-Jähriger fährt heftig auf Taxi auf – vier Personen verletzt

Bei einem Unfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch der 88-jährige Unfallverursacher schwer verletzt, drei weitere Personen leicht.

Bei einem Unfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Mittwoch der 88-jährige Unfallverursacher schwer verletzt, drei weitere Personen leicht.











Auffahrunfall in Bernhausen

Vier Verletzte nach Crash an roter Ampel

88-Jähriger verursacht schweren Auffahrunfall

Taxiinsassen bei Zusammenstoß verletzt

Zwei Autos nach Unfall Totalschaden

Senior kracht in stehendes Taxi

Vier Menschen haben sich am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall in Bernhausen verletzt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 1255 zwischen Stetten und Bernhausen. Ein 88 Jahre alter Mann war mit seinem Audi unterwegs, als er an einer roten Ampel auf ein stehendes VW-Taxi auffuhr, das von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Audi aus.

Der Fahrer des Audi wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Im Taxi saßen zwei Fahrgäste im Alter von 71 und 73 Jahren, die leichte Verletzungen erlitten und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Taxifahrer selbst wurde leicht verletzt und suchte eigenständig ärztliche Hilfe auf. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr und Straßenmeisterei reinigten anschließend die Fahrbahn.

Keine Angaben zur Unfallursache oder möglicher gesundheitlicher Probleme des Audi-Fahrers.

Keine Information, ob es Verkehrsbehinderungen gab.

Keine Details zur genauen Unfallstelle oder Fahrtrichtung innerhalb Bernhausens.

ES): Bei Auffahrunfall verletzt

