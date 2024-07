Unfall in Leinfelden-Echterdingen: 69-Jährige stürzt mit Pedelec

Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Montagmorgen ist in Echterdingen (Kreis Esslingen) eine 68 Jahre alte Fahrradfahrerin gestürzt, da sie mit dem Lenker an einer Mülltonne hängen blieb.











Eine Radfahrerin ist am Montagmorgen in Echterdingen (Kreis Esslingen) an der Kreuzung Klinkerstraße / Hauptstraße gestürzt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, touchierte die 68-Jährige kurz vor 11 Uhr mit dem Lenker eine auf dem Gehweg abgestellte Papiertonne und kam daraufhin mit ihrem Pedelec zu Fall.

Dabei zog sie sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Sie wurde laut Polizei mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.