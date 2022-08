1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Offenbar um einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen zu vermeiden, ist ein Autofahrer am Montagvormittag bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gegen eine Leitplanke gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.















Auf rund 17.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Montagvormittag bei einem Unfall an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen-Süd zwischen Bernhausen und Stetten entstanden ist. Laut Polizei ist ein 69-Jähriger mit seinem Auto gegen eine Leitplanke gefahren, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug zu vermeiden.

Schwarzes Auto nähert sich schnell von hinten

Nach den Angaben war der 68-Jährige gegen 10.40 Uhr mit einem Lexus IS auf der Bundesstraße 27 in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle LE-Süd ab. Kurz vor der Einmündung wollte er sich mit seinem Wagen links in Richtung Bernhausen einordnen. Da soll er laut Polizei bemerkt haben, dass sich ein hupendes, schwarzes Fahrzeug mit ES-Kennzeichen schnell von hinten nähert.

Auto muss abgeschleppt werden

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 68-Jährige seinen Lexus nach rechts und prallte in die dortigen Leitplanken, teilte die Polizei mit. Der Wagen wurde auf einer Länge von über zehn Metern beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden. Hierzu wurde die Anschlussstelle ab 12.15 Uhr für etwa 15 Minuten voll gesperrt.

Der schwarze Wagen war zwischenzeitlich in Richtung Stetten davongefahren. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrer des Wagens geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.