Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Der Rollerfahrer konnte seine Fahrt nach einer medizinischen Versorgung vor Ort fortsetzen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein 76-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) leicht verletzt.















Leicht verletzt wurde ein 76-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Ein 52-Jähriger war laut Polizei gegen 15.55 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 1192 in Richtung Echterdingen unterwegs.

Auf Höhe des Busterminals Messe West übersah er ein an der roten Ampel haltendes Leichtkraftrad und fuhr diesem auf. Dabei fiel der 76-jährige Fahrer von seinem Fahrzeug und verletzte sich.

Nach einer medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst konnte der Senior die Fahrt mit seinem Peugeot-Roller fortsetzen. Der BMW blieb ebenfalls fahrbereit. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 5000 Euro belaufen.