Unfall in Leinfelden-Echterdingen: 16-Jähriger auf Kleinkraftrad verletzt

Im Stadtteil Stetten (Leinfelden-Echterdingen) beim Wertstoffhof ist am Mittwoch ein 16-Jähriger infolge eines Unfalls mit einem Lkw verletzt worden.











Ins Krankenhaus musste am Mittwochmorgen ein 16-Jähriger, nachdem er in einen Unfall in Leinfelden-Echterdingen verwickelt war. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall an der Feldwegkreuzung beim Wertstoffhof im Stadtteil Stetten.

Der 16-Jährige habe mit seinem Kleinkraftrad um 7.10 Uhr den Feldweg von der Sielminger Straße herkommend befahren. Auf Höhe der Kreuzung beim Wertstoffhof habe er die Vorfahrt eines mit seinem Lkw von rechts kommenden 55-Jährigen missachtet, heißt es im Polizeibericht weiter.

Vergeblicher Bremsversuch: 16-Jähriger stürzt und verletzt sich leicht

Der 16-Jährige habe noch vergeblich versucht, durch eine Notbremsung und ein Ausweichen eine Kollision zu vermeiden, und sei gestürzt. Hierbei habe er sich leichte Verletzungen zugezogen, weswegen er von einem Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht worden sei.

Die beiden Fahrzeuge waren laut Polizei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf circa 6000 Euro geschätzt.